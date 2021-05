Virtua Fighter x eSports Project verrà svelato la prossima settimana

SEGA of Japan ha annunciato che il 27 maggio alle 13:00 (ora italiana) toglierà i veli a Virtua Fighter x eSports Project, un nuovo progetto eSport legato al celebre picchiaduro della casa giapponese.

Per l'occasione SEGA ha inaugurato il canale YouTube di Virtua Fighter e lanciato il sito teaser Virtua Fighter JP che al momento include solamente un conto alla rovescia che si esaurirà alla data indicata.

Virtua Fighter x eSports Project dovrebbe in realtà essere il nome in codice di Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown for PlayStation 4, intitolato Virtua Fighter eSports in Giappone. Il gioco è stato caricato sul PlayStation Store giapponese nelle scorse settimana e la sua esistenza è stata svelata dai dataminer, che prontamente hanno analizzato il database del PSN trovando subito i riferimenti Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown prontamente "nascosti" sotto la dicitura Virtua Fighter eSports.

In ogni caso non ci resta che attendere la prossima settimana per saperne di più, la serie Virtua Fighter è effettivamente una delle grandi assenti nella scena eSports dei picchiaduro, una lacuna da colmare al più presto per una IP che ha contribuito a rendere popolari i picchiaduro 3D nei primi anni '90 insieme a Tekken di Bandai Namco, e rivoluzionando il genere dopo l'enorme successo di Street Fighter 2.