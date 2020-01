Virtual Photography: in arrivo una mostra dedicata alle opere di Emanuele Bresciani

Se siete appassionati di Virtual Photography, argomento che abbiamo più e più volte trattato sia in articoli che in dirette su Twitch, sappiate che a breve potrete ammirare le opere di Emanuele Bresciani in una mostra a lui dedicata.

Per scoprire dal vivo gli scatti ottenuti tramite la modalità foto, presente sempre in più videogiochi, potrete infatti partecipare all'evento che si terrà al Museo di Arte Contemporanea di Luzzana (BG). L'inaugurazione della mostra è fissata al prossimo sabato 8 febbraio 2020 alle ore 18:00 e sarà possibile ammirare le opere in esposizione fino al giorno 22 dello stesso mese. Al momento non sono stati ufficializzati gli orari in cui sarà possibile entrare nel museo e, stando ad uno degli ultimi post pubblicati sulla pagina ufficiale dell'artista, sarà possibile visitare la mostra solo di mercoledì, sabato e domenica.

Nel caso in cui foste interessati a saperne di più su Emanuele Bresciani e sulle sue abilità da fotografo virtuale, sappiate che sulle pagine di Everyeye potete trovare numerosi album con i suoi scatti migliori. Tra quelli più popolari vi proponiamo la raccolta di screenshot catturati in God of War, il diario dall'incubo di Days Gone e le numerose foto di Manhattan in Marvel's Spider-Man.

A proposito, avete già dato un'occhiata al nuovo sito di Cristiano Bonora, altro artista italiano che è solito pubblicare i propri lavori sul nostro portale?