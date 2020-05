Virtuos può convertire su Switch qualsiasi gioco uscito in questa generazione

Lo studio di Singapore Virtuos ha collaborato con 2K Games per i porting su Switch di XCOM 2 Collection e BioShock Collection, oltre ad essersi occupati di portare sulla console Nintendo The Outer Worlds, Spyro Reignited Trilogy, Assassin's Creed Liberation e Dark Souls Remastered, solamente per citarne alcuni.

Il Senior Producer di XCOM 2 Collection è stato intervistato da NintendoLife proprio in vista del lancio della raccolta e in questa occasione ha parlato dei tool sviluppati internamente e che hanno permesso di creare facilmente un porting di qualità: "abbiamo dato vita ad un sistema piurtosto smart per la conversione delle librerie dell'UE3 su Nintendo Switch senza modificare nulla del gioco originale, abbiamo trascorso circa sei mesi solo per ottimizzare l'utilizzo della memoria, di fatto siamo in grado di fornire le soluzioni migliori per sfruttare le potenzialità di Switch, posso affermare che la mia compagnia è in grado di gestire i porting per Nintendo Switch di qualsiasi gioco uscito in questa generazione."

Queste le parole di Zhang Chengwei, che durante l'intervista ribadisce anche l'ottimo lavoro svolto con i porting per Switch da studi come Saber Interactive e Panic Button, autori delle conversioni di The Witcher 3 Wild Hunt e Wolfenstein Youngblood e DOOM Eternal.