Visage: gli autori discutono dell'influenza di P.T. e del porting nextgen

Gli sviluppatori dello studio SadSquare si raccontano in un'intervista a WCCFtech che offre diversi spunti di riflessione su Visage, il loro ambizioso horror in soggettiva disponibile da fine ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One dopo una gestazione durata quasi quattro anni.

Il co-fondatore Jonathan Gagné parte ovviamente dalle forti analogie grafiche, ludiche e stilistiche tra il suo progetto di Visage e P.T., l'iconica demo di Silent Hills che tante gioie (e altrettanti tuffi al cuore) ha regalato agli amanti del genere: "P.T. ci ha offerto le fondamenta per il tipo di esperienza dell'orrore che volevamo creare. Ha mostrato al mondo intero che puoi terrorizzare le persone con poco e senza eccessivi espedienti. P.T. rappresentava la vetrina di un prodotto più ampio, di conseguenza non era così difficile guardarlo e pensare che da una cosa così piccola si sarebbe potuto realizzare un gioco ben più ampio. Così abbiamo deciso di estrapolare quella formula che vede per protagonista la paura dell'ignoto".

Sempre a detta dell'alto rappresentante di SadSquare, "Visage è molto più complesso di P.T. in tanti aspetti, come l'interazione ambientale, lo sviluppo del personaggio, la narrazione, la gestione dell'inventario, gli elementi chiave da cercare, la gestione della sanità mentale del proprio personaggio e le attività da svolgere per evitare che perda del tutto la ragione".

Guardando al futuro e al supporto post-lancio garantito a Visage su nextgen, Gagné sottolinea come "il nostro gioco è retrocompatibile su PS5 e Xbox Series X|S, abbiamo anche in programma di creare una versione ottimizzata appositamente per le nuove console. Quanto al DualSense, non lo abbiamo ancora provato, delle versioni console di Visage se ne sono occupati i ragazzi di Grip Digital e il loro focus era principalmente sulle piattaforme dell'attuale generazione. Ma come ti ho accennato poco fa, avremo una versione nextgen di Visage e siamo davvero curiosi di vedere come potremmo beneficiare di questo fantastico nuovo controller".