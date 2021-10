Visage Enhanced Edition disponibile su PC, Xbox Series X/S e in arrivo su PS5, il trailer

A pochi giorni dalla nottata più spaventosa dell'anno, gli sviluppatori di SadSquare Studio hanno pubblicato un trailer ufficiale per Visage: Enhanced Editon, la versione next-gen del celebre gioco horror per PC, Xbox Series X/S e Playstation 5.

Dopo essere approdato sulle piattaforme targate Microsoft grazie a Xbox Game Pass, la celebre avventura horror di SadSquare Studio si rifà il trucco con una versione capace di sfruttare a pieno l'hardware dei PC più recenti e delle nuove console Xbox Series X/S e PS5. Visage: Enhanced Edition permetterà ai giocatori di vivere una terrificante esperienza horror in 4K e 60 fps, con caricamenti rapidi, pieno supporto al feedback aptico per i nuovi controller e nel caso di PS5 anche per grilletti adattivi.

Per celebrare l'evento gli sviluppatori hanno pubblicato un nuovo trailer di lancio che richiama alcuni passaggi tratti dalle recensioni sui principali siti di informazione videoludica, accompagnati dalle immagini in alta risoluzione. Visage: Enhanced Edition è già disponibile su PC e Xbox Series X/S, incluso nel servizio Xbox Game Pass e arriverà su PlayStation 5 il prossimo 5 novembre.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la recensione di Visage.