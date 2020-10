Visage: l'horror ispirato a P.T. arriva a fine ottobre su PC, PS4 e Xbox One

Gli sviluppatori dello studio SadSquare si preparano per il lancio su PC e console dell'horror Visage, l'esperienza a tinte oscure a cui stanno lavorando da quasi quattro anni traendo ispirazione da P.T. di Hideo Kojima.

L'horror psicologico in prima persona sviluppato dal team capitanato da Martin Mcghee e Jean-Sebastien Olivier consentirà a tutti gli appassionati del genere di varcare la soglia di una casa infestata. Le entità demoniache e i fantasmi che popolano ogni stanza ci faranno rivivere i frammenti dell'oscuro passato della casa, tra omicidi efferati, persone impazzite, suicidi ed eventi terrificanti.

Il nostro compito sarà perciò quello di ricostruire la storia di ciascuna di queste anime inquiete per aiutarle a trovare la pace eterna: per riuscire in questa impresa, dovremo fare appello a tutto il nostro coraggio per superare la paura derivante dalle visioni evocate dalle entità con cui dovremo entrare in contatto.

L'esperienza ludica promessa da SadSquare sarà quindi simile a quella vissuta dagli emuli di Norman Reedus nell'ormai celebre demo di Silent Hills che ha compiuto 6 anni nel mese di agosto e che, come chiarito di recente da Konami, non sarà retrocompatibile con PS5. Per saperne di più su Visage, non ci resta che attenderne l'uscita su PC, PlayStation 4 e Xbox One, fissata dagli autori canadesi per il 30 ottobre. Nel frattempo, vi mostriamo le ultime immagini di gioco e il trailer che ne conferma l'arrivo a fine mese su PC e console.