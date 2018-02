Vision Esports raccoglie 38 milioni di dollari da importanti nomi, tra cui Kevin Durant

Il fondo di investimentoha chiuso un giro di finanziamenti diguidato da una serie di grandi nomi del settore sportivo.

Evolution Media, una società guidata dal talento e dall'agenzia sportiva Creative Artists Agency e TPG Growth, ha guidato il round insieme ai St. Louis Cardinals, al giocatore dei Golden State Warriors Kevin Durant ( che ha partecipato tramite The Durant Company), e al ricevitore dei New York Giants Odell Beckham Jr..

Nella cordata non poteva di certo mancare Disney, con il suo braccio finanziario Shamrock Holdings. "A Vision Esports giochiamo per vincere e sappiamo che gli esport sono sport, con le stesse componenti e gli stessi business driver di uno sport tradizionale", ha detto in una nota Stratton Sclavos, socio fondatore di Vision Esports. "I nostri investitori sono alcuni dei nomi più brillanti e più conosciuti nello sport e nei media e condividono la nostra passione, impegnando non solo il capitale ma anche le loro risorse organizzative nella nostra ricerca per cambiare il panorama esportivo professionale".

Vision Esports ha utilizzato i fondi per investire in tre società: Echo Fox, Twin Galaxies e Vision Entertainment. Vision Esports è ora il più grande azionista di ciascuna società, tutte attive su diversi titoli.

Echo Fox, fondata dal campione NBA Rick Fox, detiene slot in League of Legends, Call of Duty, Gears of War e H1Z1.

Twin Galaxies si concentra sui record del mondo dei videogiochi, mentre Vision Entertainment crea contenuti di esport originali ed eventi live.

"L'esport è uno dei settori di maggiore crescita in tutti i media e l'intrattenimento", ha dichiarato il fondatore di Evolution Media Rick Hess. "Non potremmo essere più ottimisti sullo spazio e sulla posizione di mercato di Vision".