Vision of Mana, disponibile gratis su Game Pass al day one? Spuntano delle indiscrezioni - Aggiornata

Aggiornamento: Sebbene i riferimenti all'ingresso di Visions of Mana nella line-up del 2024 siano apparsi proprio all'interno della pagina dello store dedicata al titolo, non vi è ancora alcuna comunicazione da Xbox o Square Enix circa l'uscita effettiva al day one. Non essendovi delle conferme ufficiali, abbiamo aggiornato la news per evitare possibili fraintendimenti. Segue la notizia originale.

Gli ultimi due mesi sono stati ricchi di numerose sorprese: Visions of Mana è divenuto realtà, e la serie è pronta a tornare sul mercato dopo 15 anni con il nuovo capitolo salito sul palco dei TGA 2023. Ora, però, i fan della produzione targata Square Enix in possesso di una piattaforma dell'ecosistema Microsoft possono gioire ulteriormente.



A distanza di non molti giorni dall'evento Xbox Developer Direct, tenutosi il 18 gennaio 2024, sono arrivati dei riferimenti alla possibilità che Visions of Mana possa entrare a far parte di Xbox Game Pass al day one in modo del tutto "gratuito". Se ciò venisse confermato, si tratterebbe di un'ottima conquista per il servizio di gaming on demand offerto dalla divisione videoludica del colosso tecnologico di Redmond, soprattutto alla luce delle meraviglie a cui abbiamo assistito dopo che Visions of Mana è salito sul palco dell'Xbox Developer Direct rivelando la finestra temporale d'uscita.

L'estate 2024 potrebbe dunque essere edulcorata da una piacevole sorpresa: secondo lo store del marchio verde crociato, Visions of Mana è pronto a debuttare sul mercato, giungendo forse al day one su Xbox Game Pass. A questo punto, rimangono altri interrogativi a cui non è stata data ancora una risposta: quale sarà il mese d'uscita del titolo? Non ci resta che attendere i mesi che verranno, così da poter scoprire quando Square Enix sarà pronta a far tornare nuovamente in auge la serie di Mana con il tanto atteso nuovo capitolo.