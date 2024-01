Vision of Mana su Game Pass al lancio? Microsoft chiarisce l'equivoco

Nel weekend alcune indiscrezioni volevano l'arrivo di Visions of Mana su Xbox Game Pass, il gioco era comparso su Xbox Store con un chiaro riferimento al servizio in abbonamento, riferimenti poi rimossi. Ma ormai il danno è fatto e il dubbio è rimasto.

Ai microfoni di Eurogamer.net, un portavoce di Microsoft ha specificato che si è trattato di un errore e al momento non ci sono piani per portare il gioco di Square Enix su Xbox Game Pass o PC Game Pass. Al momento, appunto, perché in futuro come sappiamo tutto potrebbe accadere.

Vision of Mana è stato presentato durante Xbox Developer Direct di gennaio, da qui l'equivoco riguardo una possibile esclusiva Xbox, poi smentita dal momento che il gioco uscirà in estate su PC, console Xbox e piattaforme PlayStation. Al lancio come detto non arriverà su Game Pass ma nulla vieta che Microsoft possa aggiungere il gioco di Square Enix al catalogo in un secondo momento, come accaduto con tanti altri titoli dell'editore giapponese.

Visions of Mana è il nuovo gioco della serie dopo 15 anni dall'ultimo episodio, negli anni Square Enix ha portato avanti il franchise con riedizioni, porting e remake ma un nuovo capitolo manca da più di un decennio.