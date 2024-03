Visions of Mana avrà più contenuti di tutti i suoi predecessori: parola di Masaru Oyamada

Visions of Mana è un action RPG solido e coloratissimo, come vi abbiamo detto nel corso della nostra prova incentrata sul titolo targato Square Enix. Le premesse sono più che positive e, come se non bastasse, esse sono state in parte confermate dal producer di Mana, Masaru Oyamada: Visions of Mana avrà tantissimi contenuti, più dei vecchi giochi.

A distanza di due mesi dal chiarimento da parte di Microsoft dell'equivoco sull'uscita di Visions of Mana su Game Pass al lancio, Oyamada ha voluto rilasciare alcuni interessanti dettagli sulla produzione videoludica tanto attesa dai fan della serie ruolistica. Confermando di essere "nel bel mezzo dell'ottimizzazione del gioco finale", il producer ha dichiarato che Visions of Mana "è sicuramente il gioco con il maggior numero di contenuti della serie".

"Naturalmente", come ribadito dalla stessa figura di spicco del team, "anche il tempo di gioco cambierà a seconda del ritmo del giocatore. Riteniamo che questo titolo sia in grado di offrire un'esperienza RPG molto soddisfacente". L'estate del 2024 sarà fondamentale per tutti gli utenti interessati a quanto messo a punto dalla compagnia per un viaggio all'interno di un mondo ricco di sorprese. Per il momento non vi sono altre informazioni in merito a Visions of Mana, ma non ci resta che attendere i prossimi mesi per poterne sapere di più. Visions of Mana sarà l'esperienza di gioco perfetta per i nostalgici della serie?

