Visions of Mana è realtà: nuovo capitolo della serie dopo 15 anni, il trailer dei TGA 2023

L'avvistamento del nuovo marchio registrato da Square-Enix costituiva già un indizio piuttosto concreto, ma il publisher rompe gli indugi e sul palco dei The Game Awards 2023 annuncia ufficialmente Visions of Mana, che segna il ritorno in grande stile della storica serie JRPG.

Dopo esperimenti per device mobile e vari lavori di rifacimento che hanno rilanciato in vari modi la saga, Visions of Mana è il primo nuovo capitolo della serie principale del franchise JRPG dopo ben 15 anni di attesa da parte dei fan. Il filmato che vi abbiamo riportato in cima alla notizia ci permette di immergerci degli scenari da sogno che vivremo in questa nuova avventura di stampo tipicamente fantasy, che proporrà un'esplorazione in una mappa semi-aperta.

Intraprendi una nuova avventura con Val, la nuova guardiana dell'anima, mentre parte per un viaggio attraverso il mondo per accompagnare la sua amica nel suo pellegrinaggio verso l'Albero di Mana. Sperimenta un gameplay ricco di azione ed esplora un mondo 3D semi-aperto, incontrando temibili nemici e improbabili alleati lungo il percorso. Inizia una nuova avventura.

Al termine del filmato ci viene confermato che Visions of Mana arriverà nel 2024 su PC, PlayStation 5, PlayStation 4 e Xbox Series X|S. Cosa ne pensate del trailer di debutto di Visions of Mana?