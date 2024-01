Visions of Mana sale sul palco dell'Xbox Developer Direct: l'uscita è prevista per il 2024

Per i fan delle storiche IP Square Enix, il 2023 è stato foriero di importantissime notizie: ai TGA 2023, Visions of Mana è divenuto realtà, riportando così in auge la celebre saga videoludica con un nuovo capitolo a ben quindici anni di distanza dal suo predecessore. A distanza di un mese da quell'evento, però, è il momento di tornare a parlarne.

Infatti, nella giornata di oggi, Visions of Mana è salito sul palco dell'Xbox Developer Direct 2024, l'evento videoludico dedicato all'avvenire dell'ecosistema legato alla casa di Redmond. Nel corso dello showcase non sono mancati affatto gli annunci: abbiamo finalmente la data d'uscita di Senua's Saga Hellblade 2, ma ora è il momento di prendere parte alla visione del progetto attualmente in sviluppo presso Square Enix.

A portarci alla scoperta del titolo vi è stato Koichi Ishii, creator della serie Mana. Nello specifico, Ishii si è dedicato sin dall'inizio dei lavori alla realizzazione delle varie creature che popoleranno il mondo di gioco, da spiritelli pixelati a molto altro ancora. Nel corso della chiacchierata dedicata a Visions of Mana, ha fatto la sua apparizione il nuovo amico che prenderà parte all'avventura con il videogiocatore: il Pikul, il quale permetterà di attraversare rapidamente l'intero mondo di gioco. Esso sarà una delle tante peculiarità della produzione, insieme alle incredibili colonne sonore (sull'ordine del centinaio, secondo quanto dichiarato dagli sviluppatori) e molto altro. Come se le novità mostrate non fossero sufficienti, Square Enix ha annunciato che Visions of Mana uscirà nell'estate 2024. Siete pronti a questo nuovo incredibile viaggio?