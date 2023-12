Visita la pagina di Amazon 'Negozio di Natale' per le ultime promozioni prima di Natale

Amazon apre una pagina dedicata ai "Regali di Natale", tantissime idee regalo suddivise in categorie selezionabili, decorazioni natalizie, calendari dell'avvento, look natalizio, secred Santa, giocattoli, idee regalo dalle piccole aziende italiane, cibi e bevande e regali per la calza.

In questa nuova pagina possiamo già trovare diversi videogiochi, giocattoli, dispositivi Amazon, smartphone e tantissimi oggetti tecnologici. Nella pagina ci viene chiesto "per chi stai facendo il regalo?" e ci propone una scelta suddivisa per età e sesso, indirizzandoci al regalo adatto alla persona per cui lo vogliamo fare.

Tra gli oggetti più interessanti ci sono sicuramente i giocattoli, nella quale possiamo trovare tantissimi giochi in scatola come per esempio Taboo, L'Allegro Chirurgo, Dixit, Jenga, Jumanji carte da gioco, così come set LEGO, peluche, action figures, automobili radiocomandate e giocattoli anche per i più piccoli.

Tra tutti i giochi in scatola vi consigliamo sicuramente i grandi classici come Risiko, in offerta a soli 27,90 euro con lo sconto del 25% a questo link, la variante di Monopoly dedicata alla serie TV record di incassi "The Stranger Things" in offerta a soli 33,99 euro, oppure il gioco in scatola che ha venduto milioni di copie "Ticket to Ride Europa" al prezzo di soli 39,99 euro con lo sconto del 20% dal prezzo di listino.