In vista del Black Friday, Comet lancia i Maxi Sconti fino al 17 novembre

Anche Comet si prepara al Black Friday 2019 con il volantino Maxi Sconti Da Un'Altra Dimensione, attivo da oggi e fino 17 novembre. Il volantino Comet presenta anche alcune offerte per la categoria videogiochi e console, scopriamole insieme.

In particolare citiamo il bundle PS4 500 GB con Voucher Fortnite e cuffie headset al prezzo di 249.90 euro, controller DualShock 4 (varie colorazioni) a 49.90 euro, controller Nacon a 29.90 euro e tastiera gaming Nacon + Mouse a 29.90 euro. Inoltre segnaliamo la promozione legata ai giochi PlayStation Hits per PS4, con tutti i titoli della collana venduti a 14.99 euro anzichè 20.99 euro, tra questi troviamo ad esempio God of War, Gran Turismo Sport, The Last Of Us Remastered e Uncharted 4 Fine di un Ladro.

Il volantino Comet novembre 2019 è valido online e nei punti vendita fino al 17 novembre 2019, trascorsa questa data verrà probabilmente sostituito dal volantino dedicato al Black Friday, vi aggiorneremo non appena avremo maggiori dettagli in merito.