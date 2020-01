In vista del lancio di PS5, Sony ha assunto un ex esecutivo di Microsoft e Dell

Attraverso le pagine di GamesIndustry apprendiamo che Veronica Rogers, veterana dell'industria che ha nel suo curriculum collaborazioni con Microsoft e Dell, si è unita a Sony PlayStation in qualità di Senior Vice President of Business Operations.

Come parte di Sony Interactive Entertainment, Rogers è ora chiamata a partecipare alla riorganizzazione dell'intera compagnia, iniziata più di un anno fa e volta al passaggio dalla precedente struttura regionale ad un unico sistema globale. Guiderà inoltre le operazioni di vendita, sia sul mercato fisico che su quello digitale, e la crescita dei servizi in abbonamento come PlayStation Plus e PlayStation Now. La sua attività verrà supervisionata direttamente dal Presidente e CEO Jim Ryan, che nei giorni scorsi è salito sul palco del CES 2020 di Las Vegas per presentare il logo di PS5 e darci appuntamento nei prossimi mesi per la presentazione completa della console next-gen.

Prima di arrivare in Sony, Veronica Rogers ha curato il business development, la pianificazione strategica e le operazioni di vendita per compagnie come Microsoft e Dell. Con un comunicato ufficiale, ha dichiarato: "Il brand PlayStation è uno dei più amati al mondo e sono entusiasta di entrare a far parte di una compagnia con una community tanto appassionata, una storia leggendaria e un fantastico team al comando. La mia esperienza nella guida e nell'organizzazione delle vendite globali aiuterà PlayStation ad eccellere e realizzare le migliori esperienze di gioco per i fan di tutto il mondo". Jim Ryan, dal canto suo, ha dichiarato: "Svolgerà un ruolo cruciale della gestione del business e sono felice che abbia portato la sua esperienza nella famiglia PlayStation".

Quello compiuto oggi è l'ennesimo passo nella riorganizzazione del team di esecutivi di Sony in vista del lancio di PlayStation 5. Nei mesi scorsi, Shawn Layden ha lasciato la carica di chairman dei Sony Worldwide Studios, ruolo ereditato da Herman Hulst, co-fondatore di Guerrilla Games (Killzone, Horizon: Zero Dawn). Shuhei Yoshida ha inoltre lasciato la presidenza degli stessi Worldwide Studios, per dedicarsi alle relazioni con i team indipendenti.