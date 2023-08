Visual Novel Fest al via su Steam: demo gratis, saldi e sconti su giochi PC e Steam Deck

Accanto ai saldi Steam per il QuakeCon 2023, gli utenti PC e Steam Deck possono ora approfittare delle iniziative proposte da Valve con il Visual Novel Fest.

Giochi PC e Steam Deck in sconto

Coffee Talk : scontato del 40%, a 7,67 euro;

: scontato del 40%, a 7,67 euro; Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy : scontato del 67%, a 9,89 euro;

: scontato del 67%, a 9,89 euro; Orwell: Keeping An Eye On You : scontato del 75%, a 2,49 euro (ricordiamo che presto Orweel: Keeping An Eye On You sarà gratis su Epic Games Store);

: scontato del 75%, a 2,49 euro (ricordiamo che presto Orweel: Keeping An Eye On You sarà gratis su Epic Games Store); Summer Memories : scontato del 50%, a 8,39 euro;

: scontato del 50%, a 8,39 euro; Monster Prom : scontato del 75%, a 2,99 euro;

: scontato del 75%, a 2,99 euro; Svoboda 1945: Liberation : scontato del 60%, a 5,59 euro;

: scontato del 60%, a 5,59 euro; Harmony: The Fall of Reverie : scontato del 30%, a 17,49 euro;

: scontato del 30%, a 17,49 euro; Loopers: scontato del 20%, a 13,43 euro;

Demo gratis su Steam

The Cosmic Wheel Sisterhood (in arrivo nel 2023, edito da Devolver Digital);

(in arrivo nel 2023, edito da Devolver Digital); Coffe Talk: Episode II - Hibiscus & Butterfly ;

; Firework ;

; Monster Roadtrip ;

; Season: A Letter to the Future;

A partire da quest'oggi -- gli appassionati di avventure videoludiche di stampo narrativo possono approfittare di tanti sconti e promozioni. Di seguito, vi segnaliamo alcuni dei saldi suidi cui approfittare durante il Visual Novel Fest diTra leda provare su Steam durante l'iniziativa segnaliamo invece i seguenti titoli.

Tutte le offerte proposte nell'ambito del Visual Novel Fest di Steam resteranno attive sino al prossimo lunedì 14 agosto, alle ore 19:00.

Lo compro uno di questi giochi o non lo compro? Ti aiuta HYPE

Puoi comprarne uno, o anche tutti in blocco, letteralmente gratis, scegliendo HYPE Next. In primis, a soli 2.90 € al mese hai un conto e un'app super smart, con cui puoi ottenere cashback, ricaricare la carta gratis e comprare serenamente ciò che vuoi grazie all'assicurazione sugli acquisti online inclusa nel conto.

In più, ciliegina sulla torta, HYPE ti regala un welcome bonus di 20 €, che viene accreditato direttamente sul tuo nuovo conto una volta eseguita validamente la prima ricarica. Potrai usare quel bonus come meglio credi, ed ovviamente, anche per acquistare uno o tutti questi giochi. Sei ad un click dal tuo nuovo conto Next, clicca qui per registrarti!