Le visualizzazioni degli stream su Fortnite e i Battle Royale calano ancora

Ve lo diciamo subito: dire che il genere sia in declino o che stia per toccare il fondo è assolutamente sbagliato visto i numeri che tuttora Fortnite e i Battle Royale in generale riescono a generare. Ma che le loro visualizzazioni siano in calo è un dato di fatto.

Lo dimostra una statistica di StreamElements che, insieme al sito SullyGnomes specializzato in statistiche e analisi di Twitch, ha preso in considerazione i cosiddetti dati d'ascolto dei giochi del genere, tra cui Fortnite, Apex Legends e PUBG, utilizzando dati da tutti i siti maggiori di streaming come, oltre al citato Twitch, YouTube Live, Facebook Gaming e Mixer.

Stando ai dati raccolt, Fortnite ha subito un calo nelle visualizzazioni di circa il 3.66%. Come detto in apertura, non si tratta ancora di un campanello d'allarme, visto che il gioco è più attivo che mai grazie ai continui eventi lanciati da Epic Games (a proposito, sta per arrivare l'evento Robot VS Mostri in Fortnite), e visto che stiamo pur sempre parlando di oltre 300 milioni di ore di gioco guardate dagli utenti. Trattandosi però del quarto trimestre consecutivo in cui il titolo va incontro ad un calo degli ascolti medi, forse si può interpretare come un piccolo segnale che qualcosa sta cambiando nei gusti del pubblico.

Anche perché la situazione è decisamente meno rosea per quanto riguarda Apex Legends, ad esempio, che nel primo trimestre del 2019 vantava 183 milioni di ore di gioco guardate dagli utenti, mentre adesso è fuori dalla top 10 con 65.4 milioni di ore. PUBG si trova invece ancora in top 10, ma alla decima posizione, e con un calo del 4.3% nelle visualizzazioni.

Insomma, il genere non è morto e non è sicuramente prossimo alla fine, ma i dati di ascolto cominciano sicuramente a far riflettere sul futuro a lungo termine dei Battle Royale. Voi che ne pensate?