Vivere Skyrim in prima persona: fan ricrea versioni perfette dei giocatori in TES V

Cresce l'attesa del pubblico per il prossimo capitolo della serie Bethesda, con persino l'amata "nonna Skyrim" che chiede a gran voce l'uscita di The Elder Scrolls VI.

Con la conferma ufficiale del rinvio di Starfield al 2023, tuttavia, i tempi per per la pubblicazione del GDR sembrano essere decisamente lontani. Per consolarsi, c'è chi ancora non si rassegna ad abbandonare il mondo di Skyrim, le cui lande immortali intrattengono gli appassionati ormai da diverse generazioni videoludiche.

E tra coloro che ancora amano esplorare il mondo di The Elder Scrolls V, troviamo anche Aurelia Riddle, una videogiocatrice che ha deciso di vivere l'epica avventura del titolo quanto più possibile in prima persona. Per questa ragione, ha dedicato particolare attenzione alla realizzazione del proprio alter-ego. Sfruttando gli strumenti messi a disposizione dall'editor di Skyrim, la giocatrice ha dato forma ad una copia praticamente perfetta di se stessa. Non soddisfatta, ha poi riservato il medesimo trattamento anche al volto del padre. Direttamente in calce a questa news potete osservare il risultato finale dell'operazione: cosa ve ne pare?



Entrambi si preparano dunque a vivere una nuova avventura nei panni del Sangue di Drago, a distanza di oltre dieci anni dall'esordio di The Elder Scrolls V: Skyrim.