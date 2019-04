Vivi l'emozione delle Olimpiadi con Giochi Olimpici Tokyo 2020

SEGA Holdings e SEGA Group hanno annunciato il gioco ufficiale dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020, in arrivo il prossimo anno, come parte di una serie di progetti multimediali dedicati alle prossime olimpiadi giapponesi.

Giochi Olimpici Tokyo 2020 Il videogioco ufficiale sarà disponibile in tutto il mondo per PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch e Steam, e offrirà divertenti attività sportive e creazione di avatar per tutta la famiglia e le persone in tutto il mondo.

Lo sviluppo di questo titolo è in pieno svolgimento e porterà la gioia dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 in tutto il mondo. SEGA ha inoltre confermato di essere al lavoro con Nintendo su Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, in arrivo su Nintendo Switch durante l'autunno.