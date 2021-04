Quanto vivono i Pokemon: sono immortali oppure no?

Come noto, la storia dei Pokémon comincia nel 1996, quando il giapponese Satoshi Tajiri, che da bambino collezionava insetti come hobby, immagina un mondo in cui gli umani convivono con delle creature speciali che possono essere catturate, allenate e tenute letteralmente in tasca.

Quest'ultima caratteristica è infatti dietro l'origine del nome, un neologismo che unisce le due parole inglesi "Pocket" e "Monsters", quindi "Mostri Tascabili". I Pokémon sono tanti e hanno un aspetto incredibilmente vario: alcuni ricordano degli animali reali, altri somigliano a esseri leggendari (come draghi, fantasmi o altro), altri ancora sono completamente originali. Si trovano in natura ma nel mondo immaginato dal loro ideatore gli umani li catturano e li allevano, addestrandoli per farli evolvere grazie agli incontri organizzati nelle palestre e sfruttando la tecnologia "miniaturizzante" delle Pokéball per averli sempre con sé.

Ma come funzionano, a livello biologico, questi "mostriciattoli"? Quanto vivono esattamente? Sembra che, come qualsiasi altro essere vivente (nonostante l'aspetto strambo di alcuni Pokémon, infatti, sono tutti vivi), essi nascano, crescano e si riproducano normalmente dando vita a dei veri habitat che arricchiscono l'ecosistema di un mondo immaginario. Sappiamo che invecchiano e muoiono, infatti esistono dei veri e propri cimiteri di Pokémon (come si vede in Pokémon Diamante/Perla), si possono ammalare (ci sono i centri Pokémon, praticamente l'equivalente dei nostri veterinari) ma non possono essere uccisi durante un combattimento.



Questa caratteristica ha permesso a Satoshi Tajiri di creare uno sport di combattimento senza violenza, ma non significa assolutamente che i Pokémon siano immortali! Tuttavia sembra che alcuni di loro, soprattutto alcuni Pokemon Leggendari, siano immuni all'invecchiamento in quanto in grado di rigenerarsi o rinascere, o semplicemente perché ricordano non tanto degli animali quanto degli spiriti o delle semi-divinità, come Arceus, il Pokémon che dà il titolo al prossimo gioco della serie. Sapete quanti sono in totale i Pokémon inventati fino ad oggi?