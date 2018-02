Viz Media debutta nel mondo del gaming annunciando The World Next Door

, compagnia nota per le passate realizzazioni di fumetti e film d'animazione basati su franchise videoludici come Pokémon e The Legend of Zelda , ha annunciato il suo primo, originale progetto videoludico:

Il focus della compagnia, all'interno dell'industria del gaming, sarà quello di dar vita a "giochi originali fortemente incentrati sul comparto narrativo", il primo dei quali - The World Next Door - sarà sviluppato dalla software house indie Rose City Games. Viz Media ha inoltre dichiarato di essere disponibile a considerare richieste di pubblicazione di videogiochi a qualsiasi stato di lavorazione.

The World Next Door sarà un gioco fortemente ispirato alle estetiche di Oxenfree, Night in the Woods, e agli anime in stile giapponese. A fare da protagonista del titolo ci sarà Jun, una giovane teenager che si immergerà in un mondo fantastico all'interno del quale incontrerà una vasta serie di personaggi e creature misteriose.

Al momento non conosciamo né data di lancio, né piattaforme di pubblicazione per The World Next Door. In cima alla notizia, potete tuttavia dare uno sguardo alla prima key art pubblicata da Viz Media.