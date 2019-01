VLC Media Player potrebbe arrivare su Nintendo Switch?

Il popolare media player di Videolan, VLC, potrebbe presto sbarcare su altre piattaforme, inclusa la console ibrida Nintendo Switch. È quanto emerge da una recente intervista al presidente dell'azienda e lead developer del programma, che starebbe pensando al futuro dell'applicazione.

L'obiettivo di Jean-Baptiste Kempf sarebbe quello di portare VLC su quante più piattaforme possibile, tra cui le console come Nintendo Switch e PlayStation 4. L'app è invece già disponibile su Xbox One, scaricabile tramite il Microsoft Store.

Non si tratterà però di un progetto a breve termine: nonostante recentemente VLC abbia superato i 3 miliardi di download, gli sviluppatori al lavoro sul programma sono circa una decina in totale, e il futuro di un'applicazione open source che sopravvive praticamente solo grazie alle donazioni degli utenti è sempre da considerarsi in bilico.

La console ibrida della Grande N supporta in questo momento piattaforme di video entertainment come YouTube, Hulu e NicoNico, ma sono continui i rumor sull'arrivo dell'app di Netflix su Nintendo Switch, anche se per il momento non ci sono stati passi in avanti in questo senso.