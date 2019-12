Volantino Trony: sconti di fine anno su PS4, Switch, Xbox One S e videogiochi

Anche Trony ha deciso di festeggiare l'arrivo del nuovo anno lanciando una serie di promozioni sui prodotti tecnologici, tra i quali figurano anche console e videogiochi. Scopriamo assieme tutti i dettagli.

Le offerte volantino di Trony non sono a carattere nazionale, bensì legate ad alcune province e regioni specifiche. A Milano, Bergamo, Verona, Cremona, Vercelli, Alessandria, Lodi, Mantova, Firenze, Lucca, Livorno, Bolzano, Bressanone e Merano è possibile trovare fino al 30 dicembre PlayStation 4 500 GB con Fortnite Neo Versa a 179,99 euro, PS4 Pro con Fortnite Neo Versa a 279,99 euro, il Dualshock 4 con Fortnite Neo Versa a 39,99 euro, Death Stranding a 34,99 euro, Spider-Man a 9,99 euro e The Last of Us Remastered a 9,99 euro.

Nei punti vendita in Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Molise è invece possibile trovare fino al 22 gennaio 2020 Xbox One S 1TB con Star Wars Jedi Fallen Order a 229,95 euro (ci sono anche altre configurazioni), oltre a sconti fino al 50% su titoli come Red Dead Redemption 2, Pokémon Spada e Scudo, Call of Duty: Modern Warfare, Spyro Reignited Trilogy, FIFA 20, Luigi's Mansion 3 e eFootball PES 2020. In Sicilia e Calabria saranno invece attivi degli sconti a tema Nintendo fino al 21 gennaio 2020, con Switch a 299,99 euro e Switch Lite a 199,99 euro.