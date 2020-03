La voce di Bayek in Assassin's Creed Origins fonda Silver Rain Games: nuova software house

Le dichiarazioni dell'interprete di Bayek in Assassin's Creed Origins avevano rapidamente allertato i fan della saga Ubisoft: questi ultimi avevano infatti collegato la sua promessa di novità in arrivo come un possibile indizio in merito a un annuncio legato al franchise.

Invece, l'attore Abubakar Salim ha sorpreso la community videoludica, rendendo noto di aver fondato una nuova software house. Battezzato Silver Rain Games, lo studio di sviluppo si pone l'obiettivo di creare grandi storie in grado di ispirare i giocatori: a tal proposito l'attore cita ad esempio Kingdom Hearts, World of Warcraft e, ovviamente, lo stesso Assassin's Creed. "Ho giocato così tanti titoli, sono stato all'interno di giochi, mi sono appassionato alla narrazione attraverso i videogiochi. - ha dichiarato Salim in un'intervista - Quindi mi è sembrato naturale aprire uno studio e creare fantastici contenuti".



Attualmente il personale di Silver Rain Games non è al completo e l'attore è alla ricerca di talenti che posano dare forma alla sua visione. A supportarlo in questo percorso vi è Melissa Phillips, ex Games Programme Manager presso il BAFTA. All'interno della neonata software house, la professionista rivestirà il ruolo di Studio Head, ma attualmente si sta occupando di assemblare le diverse professionalità necessarie a rendere pienamente operativa Silver Rain Games e a traslare in progetti concreti la visione dell'interprete di Bayek in Assassin's Creed Origins.