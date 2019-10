Dopo le voci sulla vendita, Sony annuncia la chiusura di PlayStation Vue

Nella giornata di ieri si sono diffusi rumor riguardo una possibile vendita di PlayStation Vue, adesso arriva la notizia della chiusura del servizio di Pay TV targato Sony prevista per i prossimi mesi.

Nello specifico PlayStation Vue non sarà più disponibile dal 30 gennaio 2020: "Sfortunatamente, PlayStation Vue non è riuscito ad inserirsi con successo nel sempre più competitivo mercato della Pay TV e per questo abbiamo deciso di chiudere il servizio e concentrarci su quello che sappiamo fare meglio, i giochi.", queste le parole di John Kodera.

PlayStation Vue è stato lanciato a cavallo tra il 2014 il 2015 come alternativa alla TV via cavo, ponendosi in diretta competizione contro i colossi americani del settore, purtroppo però i costi di mantenimento sempre maggiori ed il numero di abbonati non esaltante (circa 500.000 famiglie in Nord America) hanno evidentemente convinto Sony ad interrompere il servizio.

Non è chiaro se la compagnia stia ancora cercando di vendere PlayStation Vue ad altre aziende, secondo i rumor sarebbero in corso diversi contatti con vari provider americani che potrebbero rilevare la piattaforma e i diritti dei programmi in catalogo, tuttavia al momento non sembrano essere arrivate proposte concrete per la vendita di Vue, si chiude così un capitolo recente della storia di Sony.