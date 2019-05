Vodafone ed ESL assieme per il primo torneo esport mobile in 5G

Vodafone ed ESL, il più grande event organizer al mondo, lanciano oggi il "Vodafone 5G ESL Mobile Open", torneo mobile che per la prima volta, tra le competizioni internazionali di esport, si concluderà con una finale live giocata su rete 5G.

Il Vodafone 5G ESL Mobile Open, che avrà inizio il 31 maggio e proseguirà fino al 29 settembre 2019, è aperto ai giocatori dei 17 paesi in cui Vodafone è presente.

La competizione si baserà su due popolari giochi online per device mobili: l’arcade racing game Asphalt 9: Legends e il battle royale PUBG MOBILE.

Il torneo internazionale comprende una serie di qualificazioni online, oltre alle qualificazioni negli eventi targati ESL: ESL One Birmingham in UK, ESL One Cologne e Gamescom in Germania.

Le qualificazioni online possono essere giocate su qualsiasi dispositivo mobile Android o iOS compatibile e su qualsiasi connessione Internet.

Per entrambi i giochi, le Finali saranno disputate live sulla rete 5G di Vodafone alla Milan Games Week il 28 e 29 settembre, la più importante manifestazione di gaming in Italia.

Il montepremi, per chi riuscirà a giocarsi la fase finale, sarà addirittura di € 165.000 e sarà verrà diviso tra i finalisti Vodafone 5G ESL Mobile Open: € 14.000 per il vincitore di Asphalt 9: Legends e un premio di € 40.000 in totale per il vittorioso team di PUBG MOBILE. Tutti i finalisti vinceranno anche smartphone 5G.

Per tutte le informazioni relative al torneo, alle date delle varie tappe e al ricco prize pool, vi invitiamo a consultare la pagina ufficiale dell'iniziativa.