Vodafone Esport Tour powered by ESL Clash Royale: a Cagliari dominano Mich8sosa e Ceppo

Questo fine settimana è andata in scena una nuova tappa del torneo Vodafone Esport Tour powered by ESL di Clash Royale, ospitato presso gli spazi del Centro Commerciale Le Vele & Millennium di Quartucciu, Cagliari.

A Cagliari, la prima giornata del torneo ha visto affrontarsi nella finalissima Diego e Mich8sosa, vincitori delle due sfide della giornata. Il match è parso mettersi subito bene per Diego che ha vinto di misura il primo round nell'extra time sfruttando il Tronco, che ha portato il danno fatale alla torre nemica.

Nel secondo round, invece, con la combo “Boscaiolo” più “Domatore di Cinghiali” Mich8sosa è riuscito agevolmente ad avere la meglio su Diego. La best of three si è conclusa nel peggiore dei modi per il povero Diego: debacle totale, con l’avversario in dominio totale dell’Arena, tanto da strappare tutte e tre le corone di Diego. Il campioncino del sabato non ha modificato il proprio mazzo, portandosi a casa la partita con: Boscaiolo, Banda di Sgherri, Domatore di Cinghiali, Barbari, Congelamento, Scarica, Lanceri Goblin e Mago del Ghiaccio.

Per la finale di domenica, invece, allo scontro decisivo sono giunti gli agguerritissimi Ceppo e Feras. Un’altra best of 3 al cardiopalma. Ceppo ci ha provato sin da subito a mettere sotto pressione Feras che, con grande determinazione, è riuscito a rintuzzare gli attacchi avversari con Tornado e Tesla. Almeno, sino all’extra time, quando Ceppo è riuscito a sfondare le difese nemiche distruggendo una torre. Uno a zero per Ceppo.

Per la seconda partita, invece, Feras ha optato per una piccola modifica al mazzo. Via Barile Goblin, dentro Minatore. Una mossa che, alla luce dei fatti, ha pagato. Tanto è bastato, in effetti, a Feras per riportare il match in perfetta parità. Minatore (assieme all’apporto del Razzo) si è dimostrato ancora una volta decisivo nella definizione di una partita. 1 a 1 e palla al centro.

Il terzo e ultimo game ha visto Ceppo optare per un mazzo leggermente diverso rispetto al precedente, probabilmente come contromossa per contrastare le strategie dell’avversario. Effettivamente, Ceppo ci ha visto giusto. Feras ha perseverato con il Minatore ma Ceppo, inserendo nel deck Congelamento, Principe Nero e Tornado (come potete vedere nell’immagine in calce) è riuscito a sovrastare con facilità Feras addirittura nel tempo regolamentare. Una strategia, insomma, efficace e vincente.

Se anche voi pensate di avere le carte in regola per dominare l’Arena e avete voglia di mettervi alla prova di persona, potete farlo grazie al Vodafone Esport Tour powered by ESL. Il Torneo, lo ricordiamo, prevede ancora otto tappe, organizzate nelle principali città italiane. In palio ci sono due biglietti per andare a New York ad assistere all'evento ESL One 2019, nonché l'accesso come pro player alla Summer Season 2019 della Serie A ESL di Clash Royale.

Ora il campionato si fermerà per una breve pausa natalizia e riprenderà a inizio gennaio, con la tappa di Bologna. Più precisamente, il 5 e 6 gennaio il Vodafone Esport Tour powered by ESL si fermerà al Centro Commerciale Shopville Gran Reno. Segnatevi l'appuntamento in rosso sul calendario!