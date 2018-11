Vodafone Esport Tour powered by ESL: Clash Royale, a Torino trionfano Fishy e Fizzo12

Questo fine settimana è andata in scena la nuova tappa del torneo Vodafone Esport Tour powered by ESL di Clash Royale, ospitato presso gli spazi del Centro Commerciale Le Gru di Grugliasco.

La finale di sabato ha visto trionfare Fishy che batte Ibonaz per 2-0 e si aggiudica così la prima giornata della tappa torinese del Vodafone Esport Tour powered by ESL, la finalissima di domenica sera ha visto invece contrapporsi i due giocatori più forti del weekend: Fizzo12 e Mr. Sand3rs. Vediamo come se la son cavata i due e quali mazzi sono, alla luce dei fatti, risultati i più forti nell'Arena. Il primo match è iniziato con Mr. Sand3rs che ha optato per un deck guidato dai Tre Moschettieri, questi ultimi coadiuvati e supportati dal Barile Barbarico, dalla baracca e dal re fantasma Royale. Fizzo12, invece, ha avuto le idee chiare sin da subito, con un deck draghetti: Drago Elettrico e Drago Infernale, supportato dalla Fornace e dal Gigante Royale.

Una strategia dedicata al push, quella di Fizzo12, che è riuscito a metter in difficoltà l'avversario grazie a un ottimo utilizzo e posizionamento dei minion a supporto. Morale della favola, vittoria di quest'ultimo (di misura) all'extra time. Il secondo match è stato talmente equilibrato che è finito con un incredibile pareggio, nonostante i due contendenti abbiano utilizzato gli stessi identici mazzi sfruttati in apertura. Il pareggio è maturato soprattutto grazie alla capacità di Mr. Sand3rs di leggere gli attacchi avversari mantenendo una linea difensiva salda, più che a reali demeriti o defaillance di Fizzo12.

La terza partita, ovviamente, date le premesse non poteva che essere equilibratissima. I deck quasi si equivalgono Mr. Sand3rs ha optato per i Tre Moschettieri, mentre Fizzo12 ha avuto dalla sua la Fuorilegge, il Drago Elettrico e il temibile P.E.K.K.A.. Non c’è stato niente da fare questa volta per il Drago di Fizzo12: alla fine Mr. Sand3rs è riuscito a sopraffarre le difese avversarie con costanza e un'ottima combinazione in grado di creare superiorità numerica con la Capanna dei Barbari e la Macchina Volante. Per la quarta partita, infine, Fizzo12 decide di tornare sui suoi passi, visto che il deck precedente si è rivelato inefficace.

Dunque, ancora con i suoi amati draghi: Drago elettrico e Drago Infernale con a supporto la Fornace e il Barile Barbarico. Mr. Sand3rs, invece, ha voluto andare di Mastino Lavico, più Mongolfiera e Megasgherro. I draghetti, in questo caso, hanno svolto il loro lavoro a dovere, devastando il campo avversario e arrivando a strappare una torre all'inizio dell'extra time. La finalissima, quindi, ha visto vincitore Fizzo12 il quale è riuscito ad avere la meglio sul fortissimo avversario del Team Qlash. Il deck più efficace sulla lunga distanza, dunque, si è confermato il seguente: Drago Infernale, Drago Elettrico, Gigante Royale, Fornace, Barile Barbarico, Fulmine, Guardie e Spiriti del fuoco. Complimenti a Fizzo12 che, con queste carte, è riuscito a portarsi a casa la finalissima.

Se anche voi pensate di avere le carte in regola per dominare l’Arena e avete voglia di mettervi alla prova di persona, potete farlo grazie al Vodafone Esport Tour. Il Campionato è profilato su dieci tappe, organizzate nelle principali città italiane. In palio ci sono due biglietti per andare a New York ad assistere all'evento ESL One 2019, nonché l'accesso come pro player alla Summer Season 2019 della Serie A ESL di Clash Royale. Ora, archiviata la tappa di Torino del centro commerciale Le Gru di Grugliasco, sarà la volta di Cagliari, il primo weekend di Dicembre.