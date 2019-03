Vodafone Esport Tour powered by ESL: ecco il vincitore del torneo di Clash Royale!

Il Vodafone Esport Tour powered by ESL, lungo torneo itinerante che ha toccato diverse città della Penisola, sabato sera ha visto i migliori giocatori qualificati nel corso dei mesi contendersi la vittoria finale.

Come abbiamo vi abbiamo detto in più occasioni, il torneo ha messo in palio due biglietti tutto compreso per volare a New York all'ESL One di Settembre, nonché la possibilità di coronare il sogno di diventare professionisti partecipando alla prossima edizione della Serie A ESL Vodafone Championship Summer Season 2019.

Dopo una serie di intensi scontri, in finale sono approdati Blackblock (che ha eliminato Filo Rambo dei Mkers e poi Marco, in semifinale, per 2 a 1) e Klaudio (che, invece, ha fatto velocemente secco Reds e GodOfBan entrambi per 2 a 0).

La finalissima, come sempre disputata al meglio delle tre partite, non è mai stata in discussione: Klaudio ha messo in ginocchio BlackBlock inanellando subito due vittorie, sufficienti per alzare il trofeo (virtuale) e portarsi a casa i due biglietti per New York. Inoltre, come dicevamo, potremo rivedere Klaudio sotto una veste nuova alla prossima edizione della Serie A ESL Vodafone Championship Summer Season 2019. Lo spettacolo sarà assicurato e non dubitiamo di vederne delle belle.