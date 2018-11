Vodafone Esport Tour powered by ESL oggi e domani al C.C. Le Gru di Grugliasco (Torino)

Il Vodafone Esport Tour powered by ESL di Clash Royale riparte alla grande dopo le tappe inaugurali di Lucca Comics & Games e Milan Games Week: appuntamento oggi e domani a Grugliasco (Torino) presso il Centro Commerciale Le Gru.

Per tutto il weekend dalle 09:00 alle 15:00 lo spazio Vodafone ESL sarà a vostra disposizione per l'iscrizione (gratuita) al torneo: il formato della competizione dedicata a Clash Royale prevede una struttura One Day Cup, i due vincitori dei singoli tornei giornalieri guadagneranno l'accesso alla fase finale della manifestazione. Per maggiori dettagli vi rimandiamo al regolamento completo.

Dopo la data di questo weekend a Torino, Il Vodafone Esport Tour powered by ESL continuerà con la tappa di Cagliari (1/2 dicembre) e riprenderà nel fine settimana del 5 e 6 gennaio 2019 presso lo Shopville GranReno di Bologna dopo una breve pausa natalizia. Di seguito il calendario dei prossimi eventi:

1-2 dicembre a Cagliari - Centro Commerciale Le Vele

5-6 gennaio a Bologna - Shopville GranReno

12-13 gennaio a Venezia - Centro Commerciale Valecenter

19-20 gennaio a Padova - Centro Commerciale Giotto

26-27 gennaio Napoli - Centro Commerciale Campania

2-3 febbraio Palermo - Centro Commerciale Conca D'oro

9-10 febbraio Bari - Centro Commerciale Bariblu

16-17 febbraio Bergamo - Orio Center

23-24 febbraio Roma - Galleria Commerciale Porta di Roma

La finale del Vodafone Esport Tour powered by ESL vedrà scontrarsi i migliori giocatori di Clash Royale per dei premi davvero imperdibili: un pacchetto che include due biglietti Premium per l'evento ESL One New York in programma a settembre 2019 comprensivo di viaggio e pernottamento per due persone e accesso come giocatore professionista alla Clash Royale Serie A ESL Vodafone Championship Summer Season 2019.