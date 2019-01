Vodafone Esport Tour powered by ESL: il torneo di Clash Royale a Marcianise oggi e domani

Dopo l'evento di Padova lo scorso weekend, il Vodafone Esport Tour powered by ESL si sposta al Sud Italia con una tappa in programma al Centro Commerciale Campania di Marcianise (SS87, Località Aurno, 81025 Marcianise CE) oggi e domani, sabato 26 e domenica 27 gennaio.

Il formato del torneo di Clash Royale prevede una struttura One Day Cup con i due vincitori dei singoli tornei giornalieri (due turni da 32 giocatori) che guadagneranno l'accesso alla fase finale. Le partite verranno disputate in modalità classica con scontri 1vs1 della durata di tre minuti, per apprendere il regolamento completo vi rimandiamo a questo indirizzo. E' possibile effettuare l'iscrizione (totalmente gratuita) presso l'ESL Corner situato nella galleria del Centro Commerciale, aperto entrambi i giorni con orario 09:00/15:00.



Il torneo promosso da Vodafone ed ESL continuerà anche a febbraio, in attesa della finalissima online che si terrà a inizio marzo con in palio due biglietti Premium per partecipare alla ESL One di New York in programma a settembre, comprensivo di viaggio e pernottamento per due persone, e l'accesso come giocatore professionista alla Serie A ESL Vodafone Championship Summer Season 2019.



Dopo la tappa di Marcianise al Centro Commerciale Campania, l'evento arriverà anche a Bari (2 e 3 febbraio, Centro Commerciale Bariblu), Palermo (9 e 10 febbraio, Centro Commerciale Forum), Bergamo (16 e 17 febbraio, Orio Center), Roma (23 e 24 febbraio, Galleria Commerciale Porta di Roma) e Bologna (2 e 3 marzo, Centro Commerciale Shopville GranReno). L'invito è quello di recarvi all'evento Vodafone Esport Tour powered by ESL più vicino per competere con altri giocatori, conoscere nuove persone, divertirsi nelle postazioni Esport ad accesso libero e provare il PlayFaster Game, utilizzato anche dai piloti di Formula Uno per allenarsi e migliorare i propri riflessi.