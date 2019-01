Vodafone Esport Tour powered by ESL a Venezia nel weekend 12 e 13 gennaio

Dopo la pausa natalizia riprende il Vodafone Esport Tour powered by ESL: il torneo dedicato a Clash Royale sarà protagonista di una nuova tappa a Venezia, in programma il 12 e 13 gennaio.

La prossima tappa del Vodafone Esport Tour powered by ESL si terrà nei locali del Centro Commerciale Valecenter (Via Enrico Mattei, 1/C, 30020 Marcon VE), dalle 09:00 alle 15:00 di sabato e domenica sarà possibile iscriversi (iscrizione gratuita) presso il corner Vodafone ESL: il formato prevede una struttura One Day Cup con i due vincitori dei singoli tornei giornalieri (due turni da 32 giocatori) che guadagneranno l'accesso alla fase finale. Le partite verranno disputate in modalità classica con scontri 1vs1 della durata di tre minuti, per apprendere il regolamento completo vi rimandiamo a questo indirizzo.

Dopo la tappa di Venezia il Vodafone Esport Tour powered by ESL continuerà con nuove date a Padova, Napoli, Palermo, Bari, Bergamo e Roma, con gran finale a Bologna il 2 e 3 marzo. Di seguito il calendario completo delle prossime date:

12-13 gennaio a Venezia - Centro Commerciale Valecenter

19-20 gennaio a Padova - Centro Commerciale Giotto

26-27 gennaio Napoli - Centro Commerciale Campania

2-3 febbraio Palermo - Centro Commerciale Conca D'oro

9-10 febbraio Bari - Centro Commerciale Bariblu

16-17 febbraio Bergamo - Orio Center

23-24 febbraio Roma - Galleria Commerciale Porta di Roma

2-3 marzo Bologna - Centro Commerciale Shopville GranReno

La finale del Vodafone Esport Tour powered by ESL vedrà scontrarsi i giocatori di Clash Royale per dei premi davvero spettacolari: un pacchetto con due biglietti Premium per partecipare alla ESL One di New York (settembre 2019) comprensivo di viaggio e pernottamento per due persone e accesso come giocatore professionista alla Clash Royale Serie A ESL Vodafone Championship Summer Season 2019 di Clash Royale.