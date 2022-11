Vodafone Fibra con PS5 e God of War Ragnarok o Xbox Series X: i dettagli dell'offerta

Il successo dell'iniziativa lanciata in aprile da Vodafone con fibra, PS5 e GT7 sprona il colosso delle telecomunicazioni a proporre un nuovo pacchetto unico che consente di sottoscrivere un abbonamento a Vodafone Fibra e ottenere PlayStation 5 con God of War Ragnarok o, in alternativa, Xbox Series X.

Il piatto forte dell'ultima promozione lanciata da Vodafone è rappresentato dall'offerta che comprende in un'unica soluzione l'abbonamento a Vodafone Fibra e l'acquisto a rate di un ricco bundle che comprende una console PlayStation 5 Digital Edition, le Cuffie Pulse 3D di PS5, una copia digitale di God of War Ragnarok e una Gift Card da 70 euro per PlayStation Store.

Con Family Plan, l'offerta ha un costo di 59,89 euro mensili per 24 rate e 34,90 euro per le mensilità successive, con zero euro di contributo una tantum. La soluzione Casa Wireless + 5G, invece, prevede un esborso mensile di 52,89 euro per 24 rate, e 27,90 euro per le successive mensilità dell'abbonamento.

Quanto alla promo Vodafone Fibra + Xbox Series X, l'azienda di telecomunicazioni propone in bundle la console Microsoft di ultima generazione e l'Headset Stereo Xbox al prezzo di 21,99 euro per 24 rate. L'acquisto della console avviene in abbinato all'abbonamento Family Plan (56,89 euro per 24 rate e 34,90 per le mensilità successive) o Casa Wireless + 5G (49,89 euro per 24 rate e, per i mesi successivi, 27,90 euro).

Trovate tutti i dettagli dei bundle PS5 e Xbox Series X in offerta accedendo al sito ufficiale di Vodafone: trovate il link in calce alla notizia.