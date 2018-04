Vodafone, i prossimi iPhone, l'alleanza Sky-Mediaset e RAI-Amazon Prime. Le top news tech

Continua il periodo delle grandi alleanze per il settore televisivo. Dopo quella tra Sky e Mediaset, ne arriva un'altra, che ha come protagonisti RAI ed Amazon, nella fattispecie il servizio Amazon Prime Video. Il tutto mentre si inizia a discutere dei prossimi iPhone e delle possibili funzionalità.

Vodafone regala l'hotspot e dice stop al telemarketing aggressivo

Tra le società maggiormente attive nella giornata di ieri figura senza dubbio Vodafone, che si è trovata sotto il fuoco incrociato dell'AGCOM e del Garante della Privacy, trovandosi costretta ad adeguarsi ad entrambi.

La prima notizia del giorno riguarda il fatto che, finalmente, l'hotspot diventa gratuito per tutti i clienti, tuttavia ci sono alcune precisazioni da fare.

Perchè per le nuove offerte lanciate dopo il 26 Marzo, l'operatore telefonico ha già provveduto ad includere la promozione, mentre entro fine Aprile lo sarà per tutti. Nel frattempo gli utenti possono richiedere l'attivazione della promozione battezzata "Promo Tethering" attraverso un messaggio all'account social Twitter di Vodafone o al 190. Coloro che utilizzano Vodafone Exclusive, invece, la possono disabilitare, risparmiando 1,90 Euro al mese.

Per Vodafone è anche arrivato lo stop del Garante della Privacy al telemarketing aggressivo, alla fine di un procedimento iniziato diciotto mesi fa ed attraverso cui sono state effettuate "fino a 2 milioni di telefonate promozionali e inviati circa 22 milioni di sms senza un valido consenso degli interessati".

I prossimi iPhone saranno touchless e con schermi curvi?

Prime indiscrezioni anche sulla prossima generazione di iPhone. Secondo quanto affermato da Mark Gurman di Bloomberg, il gigante di Cupertino starebbe lavorando internamente su un progetto che mira a portare nei negozi uno smartphone con funzionalità touchless, che permetterà agli utenti di interagire con il dispositivo senza toccarlo, ma semplicemente "spostando il dito vicino allo schermo". La tecnologia, a quanto pare, sarebbe anche in grado di tenere conto della vicinanza del dito allo schermo, ma con ogni probabilità bisognerà aspettare almeno due anni per vederla all'opera.

Sempre nel giro di due-tre anni, Apple potrebbe lanciare sul mercato anche un iPhone con schermo curvo verso il basso, e non verso il lato come i Samsung.

Sky - Mediaset: indaga l'Antitrust

A qualche ora di distanza dalla richiesta avanzata dal CEO di TIM, Amos Genish, arriva la reazione.

L'Antitrust, infatti, ha ufficialmente chiesto a Sky e Mediaset chiarimenti sull'accordo stilato la scorsa settimana.

Secondo quanto appreso, il Garante per la Concorrenza ed il Mercato avrebbe intenzione di approfondire i contorni e dettagli sull'accordo, al fine di evitare possibili implicazioni e problemi sul fronte della concorrenza. Le due aziende però si sono già dette disposte a collaborare ed entro una settimana fugheranno ogni dubbio ai commissari.

Amazon Prime Video stringe una partnership con la RAI

Continuano le grandi alleanze per le compagnie del settore televisivo. Dopo quella di Mediaset, è la volta di RAI ed Amazon Prime per uno scambio di contenuti che prevede la messa in onda sul servizio Prime Video di alcune esclusive RAI sia dal punto di vista delle serie tv che dei film, passando per i contenuti per bambini.