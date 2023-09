Voglia di giochi Konami? Su Steam sono tutti scontati, un bel risparmio per il portafoglio

Questo weekend su Steam ci sono i Saldi dell'Editore con focus sui giochi Konami: da Yu-Gi-Oh a Castlevania, tutti i giochi del publisher giapponese sono in offerta, così da tutelare il proprio portafoglio pur senza rinunciare a nuovi videogiochi.

Tra i giochi Konami in offerta su Steam troviamo Castlevania Advance Collection a 11.99 euro, Castlevania Collection a 3.99 euro e Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate HD a 5.99 euro, Castlevania Lords of Shadow Ultimate Edition a 4.99 euro e Castlevania 2 Lords of Shadow a 4.49 euro.

Se amate le Tartarughe Ninja non potete perdervi Teenage Mutant Ninja Turtles The Cowabunga Collection a 23.78 euro, raccolta che include tra gli altri TMNT Turtles in Time, The Hyperstone Heist, TMNT The Arcade Game e TMNT Radical Rescue, oltre al picchiaduro Tournament Fighters.

E ancora, Contra Anniversary Collection costa 3.99 euro, Contra Rogue Corpse è in sconto a 2.99 euro e vi segnaliamo anche Silent Hill Homecoming a 3,59 euro. In sconto anche i giochi della serie Yu-Gi-Oh inoltre è disponibile anche una sezione dedicata ai preorder dei prossimi giochi Konami come Metal Gear Solid Master Collection Volume 1 e Metal Gear Solid Delta Snake Eater, remake di Metal Gear Solid 3 uscito originariamente nel 2005.