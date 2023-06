'Vogliamo che Starfield sia il miglior gioco possibile', svela Phil Spencer al Guardian

Mentre la community di appassionati comincia a nutrire i primi dubbi sulla proceduralità dei contenuti di Starfield, Phil Spencer è tornato a commentare una delle sue ultime dichiarazioni in merito al possibile successo del titolo sci-fi di Bethesda.

Se ben ricordate, Spencer aveva dichiarato che, indipendentemente dal suo successo, Starfield non sarebbe stato sufficiente a convincere gli utenti PlayStation a passare a Xbox. Una frase che, a detta di molti, lasciava trapelare un marcato disinteresse per i risultati commerciali e di critica di questa produzione.

Tuttavia, sembra che il buon Phil non si fosse spiegato adeguatamente. Per questo motivo, il capo della divisione gaming di Xbox ha deciso di fare delle chiarificazioni nel corso di una recente intervista concessa al The Guardian. In poche parole, Spencer ha confermato la volontà collettiva di Xbox e Bethesda di realizzare un ottimo gioco, il migliore possibile, indipendentemente da quelle che poi saranno la valutazione dei critici:

"Ciò che forse non sono riuscito a spiegare è che i giochi di qualità sono di fondamentale importanza per la nostra strategia", spiega Spencer.



"Dunque, non è che un voto di 11/10 non sia il nostro obiettivo - anche se è un modo un po' stupido di metterla. Non so se userò i punteggi delle recensioni come valutazione di qualità. Ma realizzare il miglior Starfield è assolutamente il nostro obiettivo. Voglio realizzare i migliori giochi possibili".

Nel frattempo, un video comparativo tra le diverse build di Starfield ha acceso il dibattito in merito a possibili downgrade grafici.