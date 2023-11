Tutti vogliono PlayStation Portal: in UK le nuove scorte sono già esaurite

Malgrado le possibilità di utilizzo limitate, PlayStation Portal sta avendo un discreto successo fra gli utenti che vogliono godersi i loro titoli PS5 tramite Remote Play. A dimostrazione della popolarità del dispositivo vi è la velocità con la quale vengono venduti i pochi pezzi disponibili.

Come è stato segnalato sui social da alcuni utenti, oggi è accaduto di nuovo in territorio inglese. Il PlayStation Direct UK, ossia il negozio ufficiale di Sony nel Regno Unito, ha permesso ai giocatori di acquistare nuovamente alcuni pezzi di PlayStation Portal. Sembrerebbe però che tutto il restock sia andato esaurito nel giro di 10 minuti.

Al momento è difficile stabilire quale sia il reale successo della periferica pensata per il Remote Play, poiché non ci sono dati a sufficienza per comprendere se la rapidità con cui i pezzi vengono venduti sia dovuta all'incredibile popolarità di Portal o al risicato numero di unità distribuite.

In ogni caso, anche in Italia è difficile riuscire ad accaparrarsi il dispositivo, che su Amazon non è disponibile ormai da giorni.

In attesa che Sony fornisca maggiori dettagli sulle vendite di quella che molti definiscono erroneamente console portatile, vi ricordiamo che c'è un grande mistero riguardante la CPU di PlayStation Portal.