Tutti vogliono Skate 4: l'account Instagram di EA tempestato di richieste

Il post pubblicato su Instagram dai curatori dei canali social di Electronic Arts per annunciare l'EA Play dell'E3 2019 sta raccogliendo un numero smisurato di richieste da parte degli appassionati della serie di Skate che chiedono a gran voce ai vertici dell'azienda americana di svilupparne un nuovo capitolo.

Così come potete intuire scorrendo le risposte pervenute al post di annuncio del nuovo EA Play, l'account Instagram della società di Redwood City è stato bombardato di messaggi di fan che esortano le alte sfere di EA ad attivarsi per realizzare Skate 4, un progetto più volte salito agli onori della cronaca videoludica per via delle iniziative promosse dai cultori della saga e dalla stessa Electronic Arts, come nel caso del rinnovo del marchio avvenuto nel giugno dello scorso anno.

Qualora i boss di EA decidessero di soddisfare le richieste della community, a ogni modo, a occuparsi di Skate 4 non potranno di certo esserlo i ragazzi del team EA Black Box: la casa di sviluppo canadese è stata infatti chiusa da Electronic Arts nel 2013 nell'ottica di una più ampia riorganizzazione delle sussidiarie nordamericane del colosso videoludico a stelle e strisce che ha provocato, negli anni precedenti, il licenziamento di circa 200 dipendenti.

E voi, sareste felici di riabbracciare questa serie e di assistere all'annuncio di Skate 4, magari durante il prossimo E3 losangelino? A chi ama questo genere di esperienze basate sullo skateboard, ricordiamo infine che Crea-ture Studio sta sviluppando il successore spirituale di Skate, Session, su PC e Xbox One.