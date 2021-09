Voice of Cards, a caccia di draghi con Yoko Taro: data di lancio dal Nintendo Direct!

L'attesissimo Nintendo Direct di settembre si è aperto con l'annuncio di una grande espansione per Monster Hunter: Rise e una serie di aggiornamenti su diverse produzioni Terze Parti in arrivo sulla console ibrida.

Tra queste ultime ha trovato spazio anche il suggestivo Voice of Cards: The Isle Dragon Roars, nientemeno che il nuovo titolo partorito dalla creativa mente di Yoko Taro. Dopo aver plasmato l'universo di NieR, l'autore videoludico propone su console Nintendo una nuova IP.

Particolare declinazione digitale di un GDR cartaceo, Voice of Cards: The Isle Dragon Roars propone un'avventura ruolistica in cui ogni elemento è rappresentato in forma di carta. Questo vale tanto per i protagonisti quanto per i negozi, passando per città e ambientazioni. Nel GDR, i giocatori seguiranno le vicende di tre differenti personaggi principali, coinvolti nel misterioso risveglio di un maestoso drago.



Voice of Cards: The Isle Dragon Roars è tornato a mostrarsi in occasione del Nintendo Direct di settembre con un trailer dedicato. Il filmato, disponibile direttamente in apertura a questa news, ha svelato anche la data di uscita del gioco, fissata per il prossimo 28 ottobre 2021, in esclusiva Nintendo Switch. Sin da ora, gli appassionati possono procedere con il download di una Demo gratuita su Nintendo eShop.