Voice of Cards, NieR e oltre: Yoko Taro già pronto per il prossimo gioco

In occasione dell'ultimo Nintendo Direct, è stata confermata la data di lancio di Voice of Cards: The Isle Dragon Roars, intrigante nuovo JRPG firmato da Yoko Taro.

Con il debutto del titolo multipiattaforma ormai imminente, il creatore della serie NieR non sembra però essere intenzionato a prendersi una pausa dal mondo dei videogiochi. Nel corso di una nuova intervista concessa alla redazione di Famitsu, celebre magazine giapponese, l'autore ha infatti confermato di star già lavorando al suo prossimo gioco.

Sulla natura del progetto al momento non si sa quasi nulla, ad eccezione del fatto che questo nuovo gioco di Yoko Taro avrà atmosfere 'inquietanti'': un dettaglio condiviso dallo stesso Yoko Taro nel dicembre dello scorso anno. Nel dialogare con Famitsu, il creativo nipponico ha confermato che il progetto non è stato abbandonato, anzi sta procedendo. Progressivamente, il team al lavoro sul gioco si è peraltro espanso, finendo per includere anche Yosuke Saito, storico collaboratore di Yoko Taro nell'ambito della realizzazione della serie di NieR. "All'inizio non ero coinvolto - ha infatti raccontato il producer -, ma farò comunque del mio meglio".



Per saperne di più, non resta che attendere la pubblicazione dell'intervista completa da parte di Famitsu, che potrebbe includere dettagli ulteriori in merito.