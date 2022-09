Voice of Cards The Beasts of Burden è il nuovo gioco di Yoko Taro: arriva tra pochissimo

Prosegue la serie di Voice of Cards ideata da Yoko Taro. Attraverso un trailer è stato infatti annunciato Voice of Cards The Beasts of Burden, il terzo gioco del brand RPG a base di carte che riprenderà lo stile ludico ed artistico dei suoi predecessori, The Isle Dragon Roars e The Forsaken Maiden.

Il debutto del titolo, previsto su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch, è tra l'altro vicinissimo: Voice of Cards The Beasts of Burden sarà infatti disponibile a partire dal 13 settembre 2022 e promette di espandere ulteriormente il concept già visto nei primi due giochi pubblicati rispettivamente nel 2021 ed all'inizio del 2022. Square Enix conferma comunque che il terzo episodio sarà un'esperienza standalone che potrà essere pienamente goduta non solo dai fan, ma anche da chi si avvicina al franchise per la prima volta.

L'avventura si svolge in un mondo del tutto nuovo e dilaniato da una battaglia millenaria tra umani e mostri. Una ragazza perde la sua casa e giura quindi vendetta contro le creature bestiali che le hanno tolto tutto, unendo le sue forze ad un misterioso ragazzo e preparandosi ad un viaggio lungo e tortuoso attraverso terre devastate. Oltre al gioco base, Square Enix mette a disposizione anche una Digital Deluxe Edition che mette a disposizione una serie di contenuti cosmetici aggiuntivi come costumi, nuovi design per carte, avatar, tavole ed accessori, oltre ad un brano musicale e grafica in pixel art per le illustrazioni di personaggi e nemici.

Nell'attesa potete intanto rileggere la nostra recensione di Voice of Cards The Forsaken Maiden, così da farvi un'idea su come funzionano i giochi di questa serie in attesa di scoprire le eventuali novità introdotte dal terzo capitolo.