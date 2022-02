Voice of Cards The Forsaken Maiden annunciato: Yoko Taro coinvolto nel nuovo gioco

Voice of Cards: The Isle Dragon Roars è disponibile soltanto dallo scorso ottobre 2021, ma la serie già si arricchisce di un nuovo esponente. Square Enix ha infatti annunciato ufficialmente Voice of Cards: The Forsaken Maiden, nuovo gioco della serie RPG incentrata sulle carte. Coinvolto ancora una volta Toko Taro in qualità di Creative Director.

Il colosso giapponese sottolinea che il nuovo titolo non è un seguito diretto di The Isle Dragon Roars, dunque i due giochi potranno essere pienamente goduti come esperienze distinte tra loro. E non si dovrà nemmeno aspettare troppo prima di metterci le mani sopra, dato che Voice of Cards The Forsaken Maiden sarà disponibile su PC (via Steam), PlayStation 4 e Nintendo Switch già dal prossimo 17 febbraio 2022.

Il nuovo titolo sarà ambientato in un arcipelago di isole che sono sull'orlo della distruzione: il protagonista della storia partirà quindi alla loro volta nel tentativo di salvarle, accompagnato da una ragazza misteriosa di nome Laty. Il gameplay ripropone lo stile già visto nel primo titolo, mescolando quindi ancora una volta RPG e giochi di carte. I fan della serie si sentiranno quindi subito a casa, ma se siete tra coloro che finora non si sono mai avvicinati alla particolare opera di Square Enix, la nostra recensione di Voice of Cards The Isle Dragon Roars vi spiegherà bene in cosa consiste il gioco, lasciando intuire cosa attendersi da questa nuova iterazione del brand.