Voice of Cards The Forsaken Maiden: il nuovo gioco di Yoko Taro è disponibile

Square Enix è lieta di annunciare che Voice of Cards: The Forsaken Maiden, il nuovo capitolo indipendente della serie di GDR basati su Voice of Cards, è ora disponibile in formato digitale su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC.

Il gioco, curato da Yoko Taro - creatore della serie Nier - arriva a quattro mesi di distanza dalla pubblicazione del primo capitolo, Voice of Cards: The Isle Dragon Roars, avvenuta lo scorso mese di ottobre. Oltre a Taro, qui presente in veste di Creative Director, hanno lavorato al gioco anche il Music Director Keiichi Okabe (Drakengard 3, serie NieR) e il Character Designer Kimihiko Fujisaka (serie Drakengard.

Tramite l'uso delle carte, in The Forsaken Maiden potete viaggiare su una serie di isole remote protette per generazioni dalle Sacerdotesse. La protagonista è Jeri, una ragazza che non è riuscita a diventare Sacerdotessa alla quale spetta il compito di salvare gli isolani dall'orlo della distruzione.

Abiti delle bambole : un design aggiuntivo per gli abiti di Nel, Jeri e Ardimé;

: un design aggiuntivo per gli abiti di Nel, Jeri e Ardimé; Emblema YoRHa : sostituisce il dorso delle carte con un motivo ispirato ai soldati YoRHa;

: sostituisce il dorso delle carte con un motivo ispirato ai soldati YoRHa; Pedina di 2B : sostituisce la pedina da terraferma del giocatore con una ispirata a 2B;

: sostituisce la pedina da terraferma del giocatore con una ispirata a 2B; Arena Città Clone : sostituisce l'arena e lo scrigno delle gemme con un motivo ispirato alla Città Clone;

: sostituisce l'arena e lo scrigno delle gemme con un motivo ispirato alla Città Clone; Arena Biomacchine : sostituisce il tavolo da gioco con un motivo ispirato alle biomacchine;

: sostituisce il tavolo da gioco con un motivo ispirato alle biomacchine; Jukebox della resistenza : sostituisce la musica di sottofondo con una ispirata agli androidi che hanno combattuto per salvare l'umanità;

: sostituisce la musica di sottofondo con una ispirata agli androidi che hanno combattuto per salvare l'umanità; Collezione pixel: scambia tutte le illustrazioni di mostri e personaggi con delle versioni pixel.

I fan di Yoko Taro possono acquistare dei contenuti ispirati ai suoi altri lavori individualmente o all'interno di un pacchetto. Il pacchetto include il gioco Voice of Cards: The Forsaken Maiden e vari DLC che sbloccano dei contenuti di gioco, come:

Coloro che acquisteranno Voice of Cards: The Forsaken Maiden su Nintendo Switch, PS4 o PC Steam prima del 7 marzo 2022 riceveranno il DLC "Whale of Fortune Pattern", che sblocca un design delle carte con un motivo ispirato a una balena leggendaria che porta fortuna a chi la vede, e il DLC "Ocean Tile Table", che sblocca un design del tavolo da gioco con un motivo ispirato all'oceano.