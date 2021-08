Voice of Cards The Isle Dragon Roars: il nuovo gioco di Square-Enix appare sul PSN

Come segnalato dall'account PSN Releases e riportato in seguito dalla testata di Gematsu, è apparso all'interno del database del PlayStation Network un nuovo gioco targato Square-Enix. Nello specifico, parliamo di Voice of Cards: The Isle Dragon Roars, misterioso nuovo progetto che il publisher nipponico non ha ancora presentato ufficialmente.

Del titolo, insomma, non sappiamo nulla al momento, ma i trademark Voice of Cards e The Isle Dragon Roars erano già stati registrati da Square-Enix lo scorso febbraio insieme a quello di Ever Crisis. Nel momento in cui emerse la notizia, si pensò ad un collegamento con Final Fantasy VII Remake e ai progetti con cui Square-Enix ha intenzione di espandere l'universo narrativo del JRPG. Tuttavia, l'ipotesi si è rivelata azzeccata soltanto nel caso di Final Fantasy VII Ever Crisis, titolo omnicomprensivo di tutta la timeline di FF VII che verrà pubblicato come free-to-play con le loot box nel corso del 2022 su dispositivi mobile.

Al momento non possediamo ulteriori informazioni al riguardo e non possiamo fare altro che attendere l'annuncio ufficiale da parte di Square-Enix. Intanto, potete però dare uno sguardo all'icona di Voice of Cards: The Isle Dragon Roars apparsa sul PSN tramite il cinguettio che vi abbiamo riportato poco più in basso.