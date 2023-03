Voice of Cards Trilogy: la serie di Yoko Taro è arrivata su mobile

In attesa di novità sul prossimo videogioco di Yoko Taro, gli amanti dell'autore possono ora recuperare la serie di Voice of Cards su di una nuova selezione di piattaforme.

Square Enix ha infatti annunciato di aver reso disponibile l'intera saga su dispositivi mobile. A partire da quest'oggi - giovedì 23 marzo - App Store e Google Play accolgono nel proprio catalogo la trilogia di Voice of Cards. Gli hardware alimentati da sistemi operativi iOS o Android possono dunque ora ospitare Voice of Cards: The Isle Dragon Roars, Voice of Cards: The Forsaken Maiden e il più recente Voice of Cards: The Beasts of Burden (su Everyeye trovate la nostra recensione di Voice of Cards: The Beasts of Burden). Ognuno dei tre titoli è acquistabile singolarmente, al prezzo di listino di 14,99 euro.



In aggiunta al porting delle tre avventure, Square Enix ha inoltre deciso di offrire al pubblico mobile la possibilità di testare la serie con una sorta di demo gratis. Ai seguenti link, è infatti possibile procedere con il download di Voice of Cards: The Isle Dragon Roars - Chapter 0:

Interessante, la serie di Voice of Cards rappresenta la più recente espressione del genio creativo di Yoko Taro.