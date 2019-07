Void Bastards avrà un DLC e delle nuove challenge mode

Con un breve teaser apparso sul canale ufficiale di Blue Manchu, è stato annunciato un nuovo DLC presto in arrivo in Void Bastards, il brillante shooter fumettistico ispirato a giochi come Bioshock e System Shock.

Il contenuto aggiuntivo introdurrà diverse novità tra cui nuovi nemici, organizzazioni, navicelle, armi e ricompense. Tuttavia, una data di lancio non è ancora stata diffusa da parte degli sviluppatori.

Oltre a questo, è stato confermato l'arrivo di nuove challenge mode, con cui i giocatori potranno sperimentare nuove maniere di esplorare la Sargasso Nebula e mettere alla prova le proprie abilità. Non ci sono purtroppo dettagli più concreti al momento, non ci resta che attendere che gli sviluppatori tornino ad aggiornarci al riguardo.

Lasciandovi alla visione del breve teaser che trovate in apertura, ricordiamo che Void Bastards è disponibile ora su PC via Steam, Humble Bundle e Xbox Game Pass. Se siete interessati ad approfondire lo sparatutto, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Void Bastards.