Void Bastards: gli sviluppatori rivelano nuovi dettagli sul gameplay

L'annuncio di Void Bastards è stato uno dei momenti più interessanti dell'X018 Fan Fest di Città del Messico e Jonathan Chey, boss di Blue Manchu, ha scambiato quattro chiacchiere con la redazione di DualShockers per aiutarci a scoprire alcuni aspetti del loro nuovo, ambizioso action ruolistico in prima persona.

Nel corso dell'intervista, il co-fondatore di Irrational Games (assieme a Ken Levine) ha spiegato che l'esperienza maturata dal suo nuovo team di sviluppo con i progetti di System Shock 2 e BioShock gli ha insegnato "molte più lezioni di quante potessi mai immaginare", a cominciare dalla necessità di ottimizzare il proprio tempo in base al budget a disposizione.

"Con un budget inferiore (rispetto ai lavori pregressi con Irrational, ndr) devo impiegare quelle risorse sulle cose che contano davvero. Se non hai il tempo di costruire una simulazione complessa, se non puoi utilizzare sistemi numerici tipo RPG per supportare la crescita del giocatore e non hai il budget per creare mondi di gioco e personaggi dai grandi modelli poligonali, usa gli sprites".

Facendo di necessità virtù, Chen afferma inoltre che "se costruisci il tuo titolo assicurandoti che tutti i sistemi di gioco riusciranno a sovrapporsi, allora otterrai un gameplay emergente a cui non avresti mai pensato all'inizio". L'approccio adottato nello sviluppo di Void Bastard si tradurrà, ad esempio, "dei nemici che non 'barano' e non conoscono magicamente la posizione del giocatore".

Sotto il profilo squisitamente ludico, quindi, la lezione appresa da BioShock e System Shock 2 è stata particolarmente utile nella realizzazione dell'IA degli avversari, che difatti sarà tanto profonda da consentirci di sviluppare situazioni di gioco divertenti "come fare deliberatamente rumore per attirare i nemici in stanze dove è possibile intrappolarli".

Il lancio di Void Bastards dovrebbe avvenire nel corso del 2019 (presumibilmente in primavera inoltrata o in estate) su PC e Xbox One.