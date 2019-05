Void Bastards: lo sparatutto ispirato a BioShock esce a fine maggio su PC e Xbox One

Blue Manchu, la casa di sviluppo fondata da Jonathan Chey e da ex membri di Irrational Games, fissano al prossimo 29 maggio la data di lancio su PC e Xbox One di Void Bastards. Per celebrare l'annuncio, il team di Chey confeziona un trailer ricco di scene di gioco inedite.

Sin dal giorno di commercializzazione, il progetto approderà sia su Steam che su Humble Bundle e sarà accessibile gratuitamente per gli abbonati a Xbox Game Pass su Xbox One, in virtù della partnership siglata da Blue Manchu con Microsoft e dal loro ingresso nel programma ID@Xbox.

Annunciato durante l'X018 Fan Fest di Città del Messico, Void Bastards trae spunto dall'esperienza maturata dagli autori di BioShock e System Shock 2 per calare gli appassionati nei panni di un manipolo di avventurieri che, caduti nella trappola tesagli da una stirpe di creature aliene, dovrà trovare una via di fuga da un'astronave piena zeppa di trappole, robot assassini e quant'altro possa venirvi in mente ripensando a Bioshock, agli orrori di Rapture e ai pericoli della città fluttuante di Columbia.

In base alle informazioni condivise dagli sviluppatori, la campagna principale di Void Bastards durerà dalle 12 alle 15 ore e darà agli utenti la possibilità di esplorare liberamente lo scenario e di studiare di volta in volta il miglior approccio da adottare per avere la meglio sui nemici di turno. Su queste pagine trovate uno speciale su Void Bastards a firma di Giuseppe Carrabba, con diversi spunti di riflessione sul progetto degli ex Irrational Games e sulla loro visione sparatutto venata di elementi ruolistici e strategici.