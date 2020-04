Void Bastards: lo sparatutto ispirato a BioShock esce a maggio su PS4 e Switch

Il team di sviluppo di Blue Manchu pubblica un nuovo video di Void Bastards per annunciare finalmente la data di uscita su PlayStation 4 e Nintendo Switch del loro sparatutto sci-fi ispirato a BioShock.

Gli autori della software house fondata da Jonathan Chey e da ex membri di Irrational Games hanno svelato originariamente il progetto di Void Bastards durante l'X018 Fan Fest di Città del Messico, presentandolo come un'esclusiva per PC e Xbox One.

La futura trasposizione del titolo sulle console casalinghe di Sony e Nintendo, quindi, non fa che confermare la natura temporale di quell'accordo di esclusiva sancito con Microsoft. Non a caso, in questa sua nuova versione Void Bastards comprenderà tutti gli elementi che hanno caratterizzato l'offerta contenutistica delle edizioni già disponibili.

A chi si avvicina solo adesso a questo progetto, ricordiamo che Void Bastards ci cala nei panni di un manipolo di avventurieri spaziali che, caduti nella trappola tesagli da delle creature aliene, dovrà ricavarsi una via di fuga tra le stanze di un'astronave piena zeppa di trappole, marchingegni letali e alieni d'ogni sorta. Il tutto, condito da uno stile grafico fumettistico e da una progressione che premia l'esplorazione e la rigiocabilità.

A questo punto non ci resta che informarvi che Void Bastards arriverà su PS4 e Nintendo Switch il 7 maggio 2020: sempre per quella data sarà poi possibile acquistare Bang Tydy, un'espansione che comprende tre nuove astronavi, l'arma futuristica Wackuum e i bot Tidy in grado di ridurre i livelli di ossigeno all'interno dei locali dei vascelli interplanetari visitati dal nostro alter-ego. Per ogni approfondimento ulteriore, vi rimandiamo alla nostra recensione di Void Bastards.