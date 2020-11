Void Terrarium Plus annunciato per PS5: il roguelike RPG arriva su next-gen

Si amplia il catalogo di produzioni in arrivo su PlayStation 5 nel corso dei prossimi mesi, con un nuovo annuncio da parte del team di Nippon Ichi Software.

È stato infatti confermato l'arrivo di un'edizione estesa e ampliata di Void Terrarium, roguelike dagli elementi ruolistici originariamente pubblicato nel corso dell'estate di quest'anno. Già disponibile su PlayStation 4 e Nintendo Switch, il titolo è pronto a raggiungere anche la console di nuova generazione di casa Sony in versione Void Terrarium Plus. A confermarlo è il nuovo numero di Weekly Famitsu, noto magazine nipponico, che ne rende noto l'arrivo sul mercato giapponese per il prossimo 18 febbraio 2021. Al momento, non è invece stata ufficializzata una precisa finestra di lancio per una versione occidentale del gioco.



Void Terrarium vede il giocatore vestire i panni di un piccolo robot con mansioni di manutentore. In un mondo ormai contaminato da inquinanti e funghi tossici, quest'ultimo trova una bambina sopravvissuta all'ambiente ostile. Per garantirle una nuova vita e preservarla da malattie, il giocatore dovrà collaborare con factoryAI, un'intelligenza artificiale dismessa, per costruirle un rifugio sicuro in un terrario. In Void Terrarium Plus saranno presenti alcuni contenuti aggiuntivi, che i possessori del gioco su PS4 e Nintendo Switch potranno acquistare come DLC.